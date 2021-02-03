Жители пяти районов Уфы пожаловались на неприятный запах на улице

В диспетчерский центр поступило 25 жалоб от уфимцев Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 3 февраля, жители сразу пяти районов Уфы пожаловались на неприятный запах на улице. В информационный диспетчерский центр в течение дня поступило 25 обращений от горожан. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

– На данный момент поступило 25 обращений из 5 районов города: Калининского, Кировского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Советского, – отметили в аварийной службе.

Жалобы уфимцев были переданы в региональные Роспотребнадзор, Росприроднадзора и Минэкологии. Для отбора проб воздуха направлены лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. Ситуация находится на контроле.

В УГЗ добавили, что в Уфе до 20:00 4 февраля «ожидается режим неблагоприятных метеорологических условий», которые способствуют «накоплению вредных веществ приземном слое атмосферного воздуха».