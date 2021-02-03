Раскрыты подробности гибели молодого уфимца в тамбуре гостиницы

фото: СК РБ

В Следственном комитете Башкирии раскрыли подробности гибели мужчины в тамбуре уфимской гостиницы. Ранее «КП-Уфа» сообщала, что истекшего кровью 28-летнего горожанина обнаружили мертвым с перерезанной шеей. Как выяснилось, это ранение он получил в соседнем доме, а в гостиницу забежал, надеясь получить помощь.

По версии следствия, все началось с застолья в доме у 35-летнего уфимца. На вечеринке в квартире на улице Петрозаводской была компания из трех мужчин и двух девушек. Во время распития алкоголя между хозяином жилища и 28-летним парнем возникла ссора, которая переросла в драку. Гость получил удар ножом в шею, после чего вышел на улицу и забежал в ближайшее здание – им оказалась гостиница при предприятии. Там пострадавший надеялся получить помощь, однако истек кровью в тамбуре и скончался.

– Участники застолья вызывали скорую помощь, сотрудники которой обратились в правоохранительные органы, – передали в СК. –Подозреваемый после совершенного преступления скрываться не стал, тем не менее, показания давать отказался.

По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под стражей.