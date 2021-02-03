В уфимской гостинице обнаружен труп 28-летнего посетителя с перерезанной шеей

Предполагаемого убийцу взяли под стражу

В тамбуре гостиницы на севере Уфы глубокой ночью 2 февраля в луже крови был обнаружен мертвый 28-летний парень. Ему перерезали шею, сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа опросила свидетелей убийства и вышла на подозреваемого. Им оказался 35-летний безработный горожанин. Сотрудники задержали мужчину у него в квартире, куда он направился после расправы. Уфимца доставили в отдел полиции. Орудие убийства – нож – было изъято.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов.