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Коронавирус Covid-19

В Минздраве Башкирии рассказали, когда появляется иммунитет после вакцинации от ковида

Чтобы быть защищенным от вируса, придется подождать
Яна БАЗЕКИНА
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Совсем скоро все желающие смогут получить прививку

Совсем скоро все желающие смогут получить прививку

Сегодня в Минздраве Башкирии прошел очередной брифинг, посвященный борьбе с коронавирусной инфекцией. Многих жителей республики волнует вопрос, как быстро образуется иммунитет после вакцинации, и нужно ли продолжать носить маски после прививки. Глава ведомства Максим Забелин отметил, что антитела в организме вырабатываются не сразу – придется подождать примерно три недели, а также носить маски.

- Иммунитет формируется с момента первого введения вакцины, в среднем в течение 42 дней или через три недели после введения второго компонента. До этого срока человек считается незащищенным от инфекции, поэтому должен продолжать соблюдать меры и требования по безопасности, - подчеркнул Забелин.

В Минздраве рассказали, что накануне в Башкирию поступила очередная партия вакцины «Спутник V» - 18 900 доз, поэтому совсем скоро жители, записанные на прививку, будут приглашены в поликлиники для вакцинации.