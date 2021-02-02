В Минздраве Башкирии рассказали, когда появляется иммунитет после вакцинации от ковида

Совсем скоро все желающие смогут получить прививку

Сегодня в Минздраве Башкирии прошел очередной брифинг, посвященный борьбе с коронавирусной инфекцией. Многих жителей республики волнует вопрос, как быстро образуется иммунитет после вакцинации, и нужно ли продолжать носить маски после прививки. Глава ведомства Максим Забелин отметил, что антитела в организме вырабатываются не сразу – придется подождать примерно три недели, а также носить маски.

- Иммунитет формируется с момента первого введения вакцины, в среднем в течение 42 дней или через три недели после введения второго компонента. До этого срока человек считается незащищенным от инфекции, поэтому должен продолжать соблюдать меры и требования по безопасности, - подчеркнул Забелин.

В Минздраве рассказали, что накануне в Башкирию поступила очередная партия вакцины «Спутник V» - 18 900 доз, поэтому совсем скоро жители, записанные на прививку, будут приглашены в поликлиники для вакцинации.