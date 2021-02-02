В Башкирию поступило почти 19 тысяч доз вакцины от COVID-19

Приоритет по вакцинированию отдается медикам, учителям, коммунальщикам, работникам соцучреждений и общественного транспорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 1 февраля в Башкирию поступила очередная партия вакцины от коронавируса – 18,9 тысячи доз. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– В настоящий момент она оприходована, она маркирована. Была проведена процедура приемки. Медицинские организации в соответствии с разнарядкой ее получают. В ближайшее время все желающие, которые были занесены в лист ожидания через портал «Госуслуги» или приложение «К врачу», будут приглашены на вакцинацию, – сказал чиновник.

Приоритет по вакцинированию по-прежнему отдается медикам, учителям, коммунальщикам, а также работникам соцучреждений и общественного транспорта.