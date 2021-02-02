Кому в Уфе сделают перерасчет платежей за отопление Фото: Олег УКЛАДОВ

В МУП УИС объяснили, кому сделают перерасчет платежей за отопление в Уфе.

Напомним, что этой зимой многим жителям Башкирии пришли слишком завышенные, по их мнению, платежи за отопление. После того, как возмущенные положением дел уфимцы пришли на разговор к министру ЖКХ республики, о ситуации заговорили в руководстве региона. Вскоре поступили комментарии и от ресурсоснабжающих организаций.

Так, в МУП УИС рассказали, кому сделают перерасчет платежей за отопление в декабре 2020 года. Под условия попадают клиенты, у которых выставленная в квитанции за декабрь сумма превышает плату за ноябрь на 42%. Именно эту цифру объясняют разницей температуры воздуха в ноябре и декабре. О том, как правильно заполнить заявление на перерасчет, можно прочитать на сайте организации.

Напомним, что ранее Радий Хабиров устроил разнос министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву. Глава региона упрекнул главного коммунальщика в том, что жителям республики вовремя не объяснили причину роста цен за отопление.