Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал министра ЖКХ за плохую работу с информированием населения по проблеме завышенных платежей за услуги отопления. Он в прямом эфире во время оперативного совещания в правительстве обратился к Борису Беляеву– Смотрите, вы руководитель того ведомства, которое за это отвечает. Вы должны прогнозировать эти вопросы, видеть угрозы и подключать разъяснения, объяснения и так далее. Я уверен, людям даже не объяснили [ничего]. Вы к этому серьезно относитесь, пожалуйста. Я считаю, что на период вашей работы это второй раз. Третьего раза не будет, - сказал Хабиров.Напомним, жители Башкирии возмутились высокими суммами в платежках за отопление по итогам декабря. В среднем по сравнению с предыдущим месяцем сумма на оплату этой услуги выросла на 30%.