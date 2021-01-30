Поклонники Радика Юльякшина подловили его на орфографической ошибке

Фото из Инстаграмма Радика Юльякшина

Популярный исполнитель Радик Юльякшин, который в качестве псевдонима выбрал себе имя Элвин Грей, сознался, что плохо знает русский язык. Артист отшутился таким образом от замечания поклонников, которые указали на ошибку в сториз Инстаграм.

«Как вы думаете, что в коробки?», – спросил Юльякшин, демонстрируя огромный картонный короб (орфография автора сохранена).

Именно на это предложение из-за неправильного окончания и отреагировали подписчики, написав, что в коробке находится словарь по русскому языку.

«Потому-что минэ бит нэ русский. Поэтому ашибкам», – пошутил в ответ музыкант.