В Башкирии открыта полилингвальная школа с углубленным изучением татарского языка

В башкирском Нефтекамске открылась полилингвальная школа с углубленным изучением татарского языка, проинформировал жителей республики Радий Хабиров. Здание, в котором находится новое образовательное учреждение стояло в полуразрушенном состоянии. На его реконструкцию понадобилось семь лет.

– Мы его реконструировали, отремонтировали, оснастили самым современным оборудованием. По сути, мы создали одни из самых лучших условий для занятий школьников Нефтекамска и соседних районов, – заявил Хабиров.

По словам руководителя региона, в республике к 2024 году планируют открыть 14 полилилингвальных школ, в настоящий момент из них четыре уже работают.