Пропавшая в Башкирии 15-летняя девочка рассказала о сексуальном насилии

В башкирском Нефтекамске 28 января пропавшая ранее 15-летняя девочка рассказала полиции о пережитых сексуальных домогательствах. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По ее словам, 16 января в ее отношении «совершил действия сексуального характера» 18-летний учащийся местного машиностроительного колледжа. Что именно с ней сделал молодой человек, не уточняется.

В настоящий момент подозреваемого уже задержали, получив от него признательные показания. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.