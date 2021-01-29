Динар Гильмутдинов Фото: Рустем АХУНОВ

Начальник башкирской Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов предупредил водителей о рейдах ГИБДД. Сотрудники дорожной полиции будут пресекать грубые нарушения ПДД и выявлять пьяных автомобилистов сегодня вечером, 29 января, и в выходные дни.

– Большинство из вас с пониманием относятся к повышенному вниманию со стороны сотрудников Госавтоинспекции, так как осознают, что это требуется в целях поддержания безопасности дорожного движения, – написал главный гаишник республики в своем фейсбуке.

Напомним, на днях был вынесен приговор уфимцу, который пьяным сел за руль и угробил 18-летнюю пассажирку. Ближайшие годы он проведет в заключении.