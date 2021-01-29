Суд вынес приговор уфимцу, который без прав сел за руль пьяным и погубил 18-летнюю пассажирку

фото: ГИБДД РБ

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 23-летнему парню, который сел за руль пьяным и погубил 18-летнюю пассажирку.

Напомним, авария с летальным исходом произошла ранним утром 5 октября 2020 года. Водитель за рулем «двенашки» превысил скорость, не на трассе Уфа-Оренбург и врезался в ограждение. От удара задняя дверь легковушки оторвалась, и из салона выпала 18-летняя пассажирка. От полученных травм она скончалась. Во время разбирательства выяснилось, что водитель, во-первых, в 2016 году был лишен прав за пьяную езду, а во-вторых, и в этот раз сел за руль подвыпившим.

– Обвиняемый полностью признал вину в совершенных преступлениях [нарушение ПДД в пьяном состоянии, повлекшее смерть человека, и повторная езда в нетрезвом виде], – передали в прокуратуре Башкирии. – Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

С подсудимого также взыскали 1 млн рублей моральной компенсации в пользу семьи погибшей девушки.