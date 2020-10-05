Дверь оторвало, пассажирка вылетела: на трассе под Уфой в аварии погибла 18-летняя девушка

Фото: Отдел ГИБДД по Уфе

Сегодня рано утром, на 10 километре трассы Уфа-Оренбург произошло смертельное ДТП. По данным отдела ГИБДД по Уфе, 23-летний водитель за рулем «ВАЗ 2112» двигался в сторону башкирской столицы и в какой-то момент не справился с управлением. Машина врезалась в ограждение, от чего задняя дверь оторвалась и из салона выпала 18-летняя пассажирка. В результате девушка скончалась на месте от полученных травм.

Как сообщили «КП-Уфа» в отделе ГИБДД по Уфе, еще одна пассажирка автомобиля, 17-летняя девушка, получила серьезные травмы. Она сидела пристегнутая на пассажирском сидении рядом с водителем. О состоянии самого водителя не сообщается.

- Водитель был лишен права управления транспортными средствами в 2016 году за пьяное вождение, документ он не восстановил. При медицинском освидетельствовании прибор показал 0,433 мг/л алкоголя, - пояснила «Комсомолке» представитель отдела ГИБДД по Уфе Альбина Кадикова.