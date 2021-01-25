Участок проспекта Салавата Юлаева на пересечении с Валиди закроют еще на 5 ночей

фото: ufacity.info

В Уфе участок проспекта Салавата Юлаева на пересечении с реконструируемым путепроводом на улице Заки Валиди будут перекрывать еще на пять ночей – до 30 января включительно. Напомним, ограничение на проезд транспорта по магистрали с 0:00 до 5:00 начало действовать с 21 января.

– Объехать закрываемый участок при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост, – напомнили в мэрии.

Власти башкирской столицы перекрывают участок проспекта Юлаева, чтобы строители закончили демонтаж балок путепровода на Валиди. Его реконструкцию планируется завершить осенью текущего года.