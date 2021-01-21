В Уфе на пять ночей будут полностью перекрывать часть проспекта Салавата Юлаева

фото: мэрия Уфы // ufacity.info

В Уфе из-за реконструкции путепровода по улице Заки Валиди на пять ночей – с 21 по 25 января – будут перекрывать часть проспекта Салавата Юлаева. Речь идет об участке вокруг ремонтируемого моста. Ограничение на проезд транспорта будет вводиться в 00:00, а сниматься – в 5:00.

– Объехать закрываемый участок при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост, – пояснили в мэрии.

фото: мэрия Уфы // ufacity.info

Городские службы попросили жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к ограничениям.

Напомним, рабочие приступили к реконструкции путепровода 8 января 2021 года. Сначала на нем перекрыли только половину проезжей части, а с начала текущей недели – закрыли полностью. Так власти намерены ускорить ремонтные работы и завершить их уже в сентябре.