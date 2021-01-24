Бабушки из Башкирии, получившие миллион от Тимати, занялись благотворительностью

Фото: Башкирское спутниковое телевидение

В 2020 году бабушки из уфимского села Михайловка прославились на всю страну, приняв участие в челлендже от Тимати. Музыкант объявил, что подарит миллион рублей тому, кто снимет самое интересное видео на его трек «Я еду на джипе». Тогда бабушкам из Башкирии удалось удивить певца и заполучить заветный приз.

Теперь же участницы творческого коллектива сами дарят подарки. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, «Михайловские бабушки» передали пансионату для пожилых людей в Уфе бытовую технику. По словам руководства учреждения, подарки пришлись весьма кстати.

- Подарили стиральную машину и холодильник и очень рады, что можем помочь пожилым людям. Пусть им будет хорошо, уютно и они живут подольше, - заявила журналистам участница коллектива Валентина Георгиева.