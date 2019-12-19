Уфимские бабушки сняли клип на трек Тимати, чтобы выиграть миллион рублей

СЕГОДНЯ 11:22 2019-12-19T11:24:28+03:00

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Пока священнослужитель башкирской мечети зачитывал мусульманский рэп, бабушки уфимского села Михайловка сняли клип на трек Тимати. 3 декабря музыкант объявил челлендж на самое интересное и необычное видео на его новую песню «Я еду на джипе». Победителю обещают миллион рублей. Участники со всех регионов России публикуют забавные ролики в интернете. Наконец, очередь дошла и до Башкирии.

Клип бабушек из Уфимского района начал набирать просмотры после того как его опубликовало популярное сообщество в Instagram. Пользователи тепло приняли видео с задорными уфимками.

– Да что б я так же тусила в их возрасте, – смеется в комментариях горожанка.

Единственное, чего по мнению пользователей не хватает бабушкам – это настоящего джипа, фигурирующего в оригинальном клипе Тимати. Впрочем, его можно будет прикупить, если женщины все-таки возьмут желанный миллион.

elvirogan27 Уфимские бабушки приняли участие в челлендже Тимати // 19.12

ИСТОЧНИК KP.RU