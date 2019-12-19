Уфимские бабушки сняли клип на трек Тимати, чтобы выиграть миллион рублей
Пока священнослужитель башкирской мечети зачитывал мусульманский рэп, бабушки уфимского села Михайловка сняли клип на трек Тимати. 3 декабря музыкант объявил челлендж на самое интересное и необычное видео на его новую песню «Я еду на джипе». Победителю обещают миллион рублей. Участники со всех регионов России публикуют забавные ролики в интернете. Наконец, очередь дошла и до Башкирии.
Клип бабушек из Уфимского района начал набирать просмотры после того как его опубликовало популярное сообщество в Instagram. Пользователи тепло приняли видео с задорными уфимками.
– Да что б я так же тусила в их возрасте, – смеется в комментариях горожанка.
Единственное, чего по мнению пользователей не хватает бабушкам – это настоящего джипа, фигурирующего в оригинальном клипе Тимати. Впрочем, его можно будет прикупить, если женщины все-таки возьмут желанный миллион.
ИСТОЧНИК KP.RU