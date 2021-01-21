«Измены не было»: Гульназ Асаева неожиданно поделилась личным в соцсетях Фото: instagram.com/asaeva_official/

Башкирская певица Гульназ Асаева ответила на откровенные вопросы поклонников в соцсетях.

Началось все с того, что девушка попросила фанатов задать ей несколько вопросов, на которые можно ответить только утвердительно – «было» или «не было». Разумеется, что большую часть поклонников заинтересовала тема ее отношений с женихом Вильданом Шамсутдиновым.

Девушка ответила, что у нее была сильная ссора с женихом. Гульназ объяснила, что ее посещали мысли о том, чтобы расстаться с Вильданом, но до разрыва отношений споры не доходили. На вопрос об отношениях «на стороне» певица ответила однозначно.

- Измены не было, - написала Гульназ.

Напомним, что летом 2020 года Асаева неожиданно для всех заявила, что прочитала никах (обряд мусульманской свадьбы - Ред) с певцом Вильданом Шамсутдиновым.