Воскресное утро 17 января принесло горе в семью популярного певца из Башкирии Анвара Нургалиева. В социальных сетях артист сообщил о кончине своего отца.- Утром в 9 часов утра нас покинул и отец. Пустота. Ничего не понимаю, тяжело. Возможно, кто-то осудит сегодняшний концерт. Хотя у меня не было права показывать свою боль. Завтра проводим отца в последний путь. Я горжусь, что был его сыном. Папа. Мама. Спасибо вам, я буду вас вспоминать на каждом концерте и поминать молитвами. С этого дня я сирота, - написал Анвар в Инстаграме.Напомним, что в апреле 2020 года в самый разгар коронавирусной инфекции Анвар потерял свою маму. 80-летняя пенсионерка с января находилась в РКБ имени Куватова, здесь она заразилась ковидом, но умерла от ишемии. Заслуженный певец тяжело пережил утрату матери. Он много времени проводил с родителями, был привязан к ним и часто навещал.«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования Анвару Нургалиеву.