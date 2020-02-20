Невероятно красивая татарочка из Ижевска: что известно о 20-летней подружке Радика Юльякшина

30-летний башкирский певец Радик Юльякшин все чаще и чаще начал проводить время в компании 20-летней уроженки Ижевска Инзили Фатхутдиновой. Девушка всегда находится рядом с Элвином Греем – как во время работы, так и на отдыхе. В начале года девушка и вовсе выложила фотографию из бассейна, где ее нежно обнимает Радик. Разумеется, фанаты артиста сразу начали утверждать, что Юльякшин нашел себе новую пассию. Сам музыкант ситуацию, разумеется, никак не комментирует.

Инзиля уже давно позирует для модных фотографов

В отличии от Радика, его новая подруга не слишком то любит выставлять напоказ личную жизнь. Известно, что юная красавица родилась в марте 2000 года в Ижевске. Там же она через 18 лет получила средне-специальное образование.

В 2018 году юная татарочка поучаствовала в конкурсе красоты «Татар кызы». Там она продемонстрировала отличное знание культуры и языка родного народа. Но первое место все же досталось еще одной красавице из Ижевска – Диляре Гильмутдиновой.

Фото: https://vk.com/nanemifoto

- Современные татары - умные, трудолюбивые и сильные духом. Мы любим свой язык, традиции и обычаи. Мы вместе, мы едины!, - говорила тогда о своей национальности Инзиля.

Сейчас, судя по всему, девушка путешествует с командой Юльякшина по стране и участвует в модных съемках. Вполне возможно, что эффектная молодая девушка является музой башкирского артиста, которая дает ему новые идеи для творчества.