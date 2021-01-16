Сегодня вечером, 16 января, на трассе М5 «Урал» в Туймазинском районе Башкирии произошла жутка авария, в результате которой погибли четыре человека. Как сообщает МЧС по Башкирии, ДТП случилось в трех километрах от села Кандры – столкнулись «Лада Приора» и большегруз «ДАВ». В салоне отечественной легковушки находились пять человек.По уточненной информации, прибывшие на место спасатели МЧС извлекли из «Лады» тела четырех погибших, среди которых двое детей – мальчики девяти и пятнадцати лет. Также в аварии погибла их 35-летняя мама и еще одна 18-летняя девушка. Водитель легковушки выжил – его отвезли в Туймазинскую ЦРБ в тяжелом состоянии.В ГИБДД Башкирии дополнили, что водитель и его пассажиры ехали на отдых в один из горных комплексов Башкирии.Ранее «Комсомолка» писала о том, что легковой автомобиль в результате столкновения превратился в груду металлолома.