Сегодня, 16 января, на трассе Самара-Уфа-Челябинск произошла жутка авария. На 1337 километре М-5 в Туймазинском районе Башкирии столкнулись «Лада Приора» и грузовик. В ГИБДД по Башкирии отмечают, что по предварительным данным в ДТП погибли четыре человека – один маленький ребенок и трое взрослых. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Информация уточняется и дополняется.В своем блоге главный инспектор ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов выложил видео с места ДТП. На кадрах видно, что легковушка превратилась в груду металлолома. На кадрах видно, что фура съехала с дороги и улетела в кювет. А «Лада» оказалась неподалеку от проезжей части, но, по всей видимости, была попросту раздавлена большегрузом.«Комсомольская правда» следит за развитием событий.