В Башкирии первая половина текущей недели выдалась по-настоящему морозной. В некоторых районах столбики термометров показывали -40°, а в среднем ночная температура воздуха составляла -25,-30°. Впрочем, совсем скоро в регионе ожидается потепление.Холод сохранится только сегодня, 14 января. Днем пройдет небольшой снег, ветер будет умеренный, в отдельных районах с порывами до сильного. Температура воздуха -8,-13°, по востоку до -18°.Завтра, 15 января, ночью температура составит -11,-16°, местами до -21°, днем -4,-9°. В республике выпадет снег, по югу с дождем, ночью местами до сильного. В отдельных районах метель возможны отложение мокрого снега на провода и деревья. Угроза порывов ветра останется.В субботу, 16 января, погода существенно не изменится – разве ветер поутихнет и станет еще чуточку теплее. Ночью -7,-12°, днем -2,-7°.