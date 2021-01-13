Как и обещали синоптики, ночь на 13 января выдалась ощутимо морозной. В башкирском Зауралье и вовсе уличные термометры показали отметку под - 40 градусов, да и в остальных районах республики подморозило от - 25 до – 35 градусов, а многие жители пожаловались, что с утра не смогли завести машины. Одна только радость для школьников – многие ученики младших классов сегодня остались дома, ведь при морозах от -25 занятия можно не посещать.Сравнивая, где же сегодня ночью было холоднее, горожане делятся в социальных сетях фотографиями термометров.Так в Абзелиловском районе ночью температура воздуха опустилась до -41. В селе Елимбетово подморозило до -40, в Кушеево градусники ночью показали -38, в поселке Авняш термометры колебались на отметке от -33 до -38, в Ахметово жители зафиксировали -35 градусов.- Минус 40, все замерзло. Детей придется с утра дома оставлять, - жалуется житель Абзелиловского района Равиль С.Морозно было и в Давлетово: там ночью термометры показали -37 градусов, в Равилово температура воздуха опустилась до -34, в Баимово – до -36. Жители Казмашево всю ночь подтапливали печки, а с утра многие не смогли завести машину, так как похолодало до -40.В Белорецком районе тоже ощутимо подморозило: уличные термометры показывали -30.В Уфе средняя температура воздуха разнилась от -27 до -30, особенно на прохладу жаловались жители районов рядом с реками. Например, жители Затона с утра на термометрах отметили похолодание до -30.