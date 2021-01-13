Сегодня, 13 января, в Уфе прошел второй этап конкурса по выборам мэра. Кандидаты, которые прошли предыдущий, сдавали экзамен на знание республиканских, федеральных и муниципальных норм закона. По информации пресс-службы горсовета, испытание прошли все.На следующем, третьем этапе конкурса, прошедшие будут защищать свою программу развития города. Назвать имя нового уфимского градоначальника в горсовете будут готовы уже 15 января.Изначально на должность сити-менеджера претендовали 11 человек. В настоящий момент за кресло руководителя столичной администрации борются пятеро: исполняющий ныне обязанности мэра Сергей Греков; начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества уфимской администрации Артур Гафаров; заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам УМПО Алексей Слепнёв; генеральный директор АО «БПО «Прогресс» Марат Тимиров; депутат Курултая-Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов.