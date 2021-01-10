Почти три недели с замиранием сердца Башкирия следила за поисками 19-летнего жителя села Красноусольский Артура Садыкова. Напомним, что в последний раз парня видели еще 18 декабря, когда он ушел из съемной квартиры в Ишимбае в неизвестном направлении. Позже его видели в рейсовом автобусе, который ехал из Ишимбая в Красноусольский, после чего его следы полностью затерялись. Молодого юношу искали и полицейские, и волонтеры-поисковики, а родные до последнего дня не теряли надежду увидеть его живым и невредимым.К сожалению, чуда не произошло. Вчера от волонтеров пришли печальные новости, что Артура Садыкова нашли в лесу мертвым. Родственница молодого человека подтвердила его смерть, но не стала уточнять причину, сославшись на тяжелое моральное состояние. Однако собственный источник «КП-Уфа» уточнил, что смерть парня не носит криминальный характер – он ушел из жизни добровольно.Друзья и знакомые Артура очень сожалеют о случившемся.- Не верится до сих пор. Спи спокойно, родным терпения, - написал его друг в социальных сетях.