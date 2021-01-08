Динар Гильмутдинов в своих соцсетях сообщил жителям Башкирии, что в праздничные выходные экипажи ДПС работают в усиленном режиме.- Одна из важнейших задач - обеспечение безопасности дорожного движения, предотвращение заторовых ситуаций, контроль за соблюдением ПДД, - написал главный госавтоинспектор.Проводятся ли какие-то определенные рейды, Гильмутдинов не уточнил.Напомним, что сегодня в Уфе закрыли путепровод на Заки Валиди. Автомобилистам нужно быть внимательней и смотреть на новые временные знаки.