8 января в Уфе закрыли транспортную развязку на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева.Напомним, что путепровод будут ремонтировать до 30 ноября. Сейчас на участке изменилась схема движения автотранспорта – потоки автомобилей будут направлены на салаватку с помощью светофоров.- На данном участке установлены временные светофоры, новые дорожные знаки, ограждения из бетонных блоков и сигнальных лент. Поэтому автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и интервалы, обращать внимание на дорожные знаки и ограждения, - прокомментировали в мэрии.Администрация города принесла свои извинения.Перекрытие путепровода вызвало недовольство горожан, оно и объяснимо - город встанет в пробках. На платформе Change.org даже появилась петиция против закрытия развязки.