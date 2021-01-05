Накануне вечером в Белорецке спасатели выехали на вызов к трехлетнему мальчику, который застрял в спинке стула. Как рассказали перепуганные родители, их трехлетний малыш на пару минут остался без присмотра и, играя, просунул ножку между прутьями, а вытащить обратно уже не смог. Усилия родителей также оказались тщетными, поэтому пришлось обратиться за помощью к спасателям.- Спасатели аккуратно вытащили мальчика из «плена» стула без каких-либо спасательных инструментов. Помощь врачей малышу также не понадобилась, - рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС.Напомним, похожий случай произошел в ноябре минувшего года в Куюргазинском районе Башкирии: там восьмилетняя девочка залезла в алюминиевую флягу, играя в прятки, а выбраться самостоятельно уже не смогла. Родителям пришлось вызывать спасателей, которые с помощью специнструмента освободили ребенка.