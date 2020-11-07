В Башкирии девочка застряла в алюминиевой фляге

8-летняя девочка залезла в 50-литровую емкость Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необычный вызов поступил вчера днем, 6 ноября, спасателям из Башкирии. Родители 8-летней девочки из поселка Маячный Куюргазинского района просили вызволить их дочь из алюминиевой фляги.

В госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям рассказали, что 8-летняя девочка залезла в 50-литровую емкость по грудь, чтобы спрятаться, и застряла, да так, что взрослые не смогли помочь ей выбраться. Спасатели решили не пугать девочку и для начала испробовать старый и проверенный способ - подсолнечное масло. Они налили его в сосуд и ребенок легко выскользнул из него. Сообщается, что девочка не пострадала.