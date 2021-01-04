Сегодня, 4 января, стало известно о кончине народного артиста Башкирии, дирижера Национального государственного симфонического оркестра Тагира Камалова.– Печальный день. Ушёл из жизни Народный артист РБ, основатель, самый первый главный дирижёр Национального Государственного симфонического оркестра РБ Тагир Камалов. Печально. Очень. Тагир был талантливым музыкантом. Для нашей семьи Тагир был ещё и другом, и соратником. Светлая память. Скорбим,– написали его коллеги в социальных сетях.По информации Bash.News, причиной смерти дирижера стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции.