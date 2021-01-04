В Башкирии у большинства скончавшихся от коронавируса среди сопутствующих заболеваний имелись болезни сердца, по информации UfacityNews.ru. Всего в 2020 году от ковида скончались 142 человека, известно, от каких еще болезней страдали умершие.У 79 человек, скончавшихся от COVID-19, были заболевания сердечно-сосудистой системы. Например, стенокардия, легочно-сердечная недостаточность, ишемия.Известно также о 34 человек с сахарным диабетом. Известны и случаи гибели от коронавируса людей с заболеваниями органов дыхания – 29 человек.Часто встречались также случаи смерти среди людей с ожирением – 27 человек. Среди умерших от коронавируса были и пациенты с заболеваниями почек – 17 человек. Еще 14 человек страдали проблемами с желудочно-кишечным трактом.Среди сопутствующих заболеваний зарегистрированы также и различные виды рака в разных стадиях развития.