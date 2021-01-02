Минздрав Башкирии ожидает 5 и 6 января рост поступлений в стационары людей старше 50 лет с коронавирусом. Сообщает Ufatime со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Ирину Кононову.По ее словам, медики пришли к такому выводу из-за того, что такие пациенты «бегали за подарками» в канун Нового года, сообщила она в социальных сетях 1 января.Стоит отметить, что уже в первый день Нового года были зарегистрированы три смерти от коронавируса. Сегодня, 2 января, о погибших информации не было, прирост новых заболевших составил 169 человек.