В Башкирии у пенсионеров увеличили прожиточный минимум на 956 рублей. Документ уже подписан главой республики Радием Хабировым и опубликован на портале правовой информации в конце 2020 года.Подписанные изменения вступают в силу на следующей неделе, 8 января 2021 года. Для пенсионеров региона с этого дня будет установлен новый прожиточный минимум – 9 605 рублей вместо 8 649, то есть, на 956 рублей выше.Отметим, что речь идет только о неработающих пенсионерах, чья пенсия даже с учетом всех социальных выплат ниже прожиточного минимума.