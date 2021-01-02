Администрация главы Башкирии опубликовала сегодня, 2 января, оперативные суточные данные по распространению коронавируса. По предоставленной информации, за последние 24 часа снова зарегистрированы новые случаи заболевания, однако погибших, к счастью, нет.За сутки зарегистрировано 169 заболевших коронавирусом. Общее число достигло за весь период пандемии 19 403 человек.Всего от коронавируса вылечились 15156 человек, в том числе 3 выздоровели за минувшие сутки. Скончались за всю пандемию, напомним, 145 человек.