В башкирском городе Нефтекамске под окнами жилого дома был обнаружен труп 38-летней женщины. Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.По данным собеседника, тело погибшей лежало возле пятиэтажки, в которой она проживала. Поздним вечером 26 декабря ее заметили прохожие. Они вызвали на место происшествия медиков и полицейских.Сотрудники «скорой» констатировали смерть, а правоохранители провели проверку. Они изъяли на изучение телефон горожанки. Теперь следователям предстоит выяснить обстоятельства ее гибели. Труп передан на судебно-медицинскую экспертизу.Напомним, буквально в тот же день в лесу на окраине Нефтекамска было обнаружено тело мужчины с запиской.