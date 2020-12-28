В лесу на окраине башкирского города Нефтекамска 26 декабря был обнаружен труп 34-летненго местного жителя. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.Мертвец лежал в лесном массиве, недалеко от частного дома по улице Городской. По предварительным данным, мужчина погиб от насильственной смерти – у него на шее и груди были резаные раны. Известно, что он жил недалеко от местонахождения тела.Рядом с трупом криминалисты нашли нож, стеклянную поллитровку, мобильный телефон, ключи, а также записку, содержание и авторство которой неизвестны. Тело правоохранители передали на судебно-медицинскую экспертизу. Следователям предстоит выяснить, кто причастен к смерти горожанина.