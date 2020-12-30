Глава Башкирии Радий Хабиров на пресс-конференции 29 декабря назвал главный критерий, по которому будет оцениваться работа будущего мэра Уфы.– При оценке работы будущего мэра на своём посту я буду ориентироваться на мнение уфимцев, – сказал руководитель региона. – Но одним из ключевых моментов его деятельности всё-таки станет подготовка к 450-летию со дня основания города [юбилей город отпразднует в 2024 году].Хабиров надеется, что нынешний исполняющий обязанности главы администрации башкирской столицы Сергей Греков докажет свою состоятельность.Напомним, на должность мэра Уфы сейчас претендуют 11 человек. Комиссия по допуску кандидатов запланирована на сегодняшний день, 30 декабря. Сам конкурс пройдет 15 января.