На сайте администрации Уфы появился список из 11 кандидатов на пост мэра башкирской столицы. Претенденты подавали документы в период с 21 по 25 декабря. До последнего дня их имена не оглашались (не считая врио главы города Сергея Грекова, о подаче заявления от которого мэрия почему-то решила сообщить заранее, 24 декабря).Список из 11 кандидатов на должность мэра башкирской столицы выглядит так:Габдулхаков Марсель Рифгатович, генеральный директор ООО «Экспресстранслогистик», 36 лет;Греков Сергей Николаевич, временно исполняющий обязанности мэра Уфы, 52 года;Гафаров Артур Разилевич, начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества в уфимской администрации, 52 года;Гизатуллин Салават Фаритович, временно безработный, в прошлом предприниматель, 45 лет;Желтова Олеся Владимировна, директор школы № 113, 45 лет;Жуков Сергей Николаевич, управляющий директор ИП Жукова Юлия Львовна, депутат горсовета Благовещенска, 31 год;Зайнуллин Руслан Флюрович, генеральный директор Фонда поддержки социальных программ развития Уфимского района, генеральный директор АО УК «Идея», индивидуальный предприниматель, депутат уфимского Горсовета, 36 лет;Минигалин Артур Галиевич, индивидуальный предприниматель, 47 лет;Слепнёв Алексей Евгеньевич, заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам в «ОДК-УМПО», 44 года;Тимиров Марат Альтафович, генеральный директор АО «БПО «Прогресс», 41 год.Хафизов Рустам Фларидович, генеральный директор ООО «ГазСтройПроект» (по совместительству), индивидуальный предприниматель, депутат башкирского парламента, 42 года.Документы на участие в конкурсе на должность мэра также подавал еще один кандидат – 41-летний преподаватель Асанов Руслан Финусович. Однако впоследствии он решил отозвать заявление.Заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов пройдет 30 декабря. Сам конкурс на замещение должности главы уфимской администрации назначен на 15 января 2021 года.