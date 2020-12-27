17-летняя Яна Габбасова из Нефтекамска прошла в финал шоу «Голос». Она спела песню Ирины Дубцовой «О нем» и поразила своим голосом жюри и слушателей.Своим счастьем она поделилась на своей странице в Инстаграм, только вот помимо поддержки столкнулась и с негативом в ее сторону. Об этом девушка сама рассказала в соцсети. Подписчица назвала Яну мышью и предположила, что место в шоу Яна купила за деньги.- Ян, а в финал «Голоса» всегда будут теперь 17-летние мыши проходить, не подскажешь? – написала ей подписчица.Певица решила не обращать внимания и не стала отвечать на сообщение. Но подписчица не угомонилась и написала еще одно уже после того, как Яна прошла в финал.- А сколько там по ценникам? В финал, например, чтоб вытянули, всех наставников развернули, зал, чтобы аплодировал, - написала недоброжелательница.Яна сказала, что ей смешно от таких сообщений, и поблагодарила всех за поддержку.