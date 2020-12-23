В шоу «Голос» 9 продолжает участие 17-летняя Яна Габбасова из Нефтекамска. Недавно она исполнила романс «Не для меня придет весна» и покорила сердца жюри и слушателей.В своем Инстаграме Яна ответила на интересующие подписчиков вопросы и рассказала, как все устроено на шоу. Певица отметила, что песни для нее выбирает Полина Гагарина, ее наставница, но романс Яна выбрала сама. На вопрос трудно ли участвовать, будущая артистка призналась, что да.- Сейчас, с прямыми эфирами действительно трудно. Выучить две песни за 2-3 дня, еще и съемки с утра до ночи. Репетировать времени мало. В общем, не просто, но кайфово, - сказала Яна.Наряды для девушки подбирает стилист – певица отмечает, что все они ей нравились, были удачно подобраны под каждую песню.Яна отметила, что после окончания проекта планирует отдохнуть, а потом заняться авторским материалом. Каким именно – не уточнила.У «Голоса» 9 осталось еще два выпуска – 25 декабря состоится полуфинал, 30-го финал.