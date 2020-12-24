В Башкирии среди среднего медицинского персонала есть случаи «единичных отказов» вакцинироваться от COVID-19 . Об этом 24 декабря на профильном брифинге сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. Он затруднился назвать конкретное число «отказников».– Вся вакцинация у нас осуществляется только на добровольном характере. Отказом для проведения вакцины являются только медицинские противопоказания и нежелание самого вакцинируемого проводить вакцинацию, – сказал чиновник.Забелин также отметил, что при наличии в республике вакцины в достаточном количестве, он тоже привьется от COVID-19, чтобы «иметь полноценную защиту». По словам министра, в республику поступило уже 4,5 тысячи доз вакцины. «В ближайшее время ожидаем еще несколько тысяч». В 2021 году, сказал Забелин, в регион поступил более миллиона прививок.Сейчас в Башкирии вакцину от коронавируса получают медики, учителя, сотрудники правоохранительных органов и соцработники.