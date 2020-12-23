Вице-премьер правительства республики Ленара Иванова проинформировала, что в Башкирии с 1-го января 2021 года изменится порядок выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. По информации министра труда и социальной защиты, переданной Business FM Уфа, малоимущие родители будут получать пособие в увеличенном размере.По словам Ленары Ивановой, если сейчас малообеспеченным семьям платят половину прожиточного минимума, то в следующем месяце эта сумма составит его полный эквивалент – 10 070 рублей.Министр уточнила, что увеличенное пособие получат семьи с детьми, которые не вышли из бедности даже после коронавирусных выплат, оставшись со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.