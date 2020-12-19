Молодая певица из Башкирии прошла в полуфинал шоу «Голос»

Скриншот выпуска от 18 декабря

17-летняя Яна Габбасова из Нефтекамска продолжает участие в популярном телешоу «Голос-9». Накануне молодая певица из Башкирии вышла в полуфинал конкурса, покорив жюри своим исполнением романса «Не для меня придет весна».

Соперниками Яны в четвертьфинале выступили ее же товарищи по команде - Кирилл Суслов и Надежда Самкова, но и наставница всех троих Полина Гагарина, и остальные члены жюри отметили именно выступление участницы из Башкирии.

- Очень понравилось ваше исполнение и такое наполнение этой замечательной казачьей песни, - признался Баста.

- Яна меня абсолютно отогрела своим теплым, художественным исполнением, - поддержал коллегу Валерий Сюткин.

Яна Габбасова получила 50-процентный бонус от наставницы, который, по сути, гарантировал ей выход в следующий этап. Однако юная певица справилась бы и без него, ведь ее поддержали и зрители, отдав девушке 54% голосов.