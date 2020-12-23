Башкирская прокуратура обнаружила пожароопасный пансионат для престарелых в Кушнаренковском районе. Директора учреждения привлекли в ответственности за нарушение правил безопасности и заставили исправить выявленные нарушения.Как пояснили в надзорном ведомстве, частное учреждение находится в селе Шарипово. Оно располагается в арендованном здании, где предоставляются услуги по содержанию и уходу за 42 престарелыми инвалидами.– Помещение [пансионата] не соответствовало требованиям пожарной безопасности. В частности, отсутствовал механизм подачи сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство подразделений пожарной охраны, не проверялась работоспособность внутреннего противопожарного водопровода, – рассказали в прокуратуре.После проверки директора пансионата привлекли к административной ответственности за «нарушение требований пожарной безопасности». Руководитель учреждения оперативно исправил все недочеты.Напомним, в связи с трагическим инцидентом в доме престарелых башкирского села Ишбулдино, где в пожаре погибли 11 постояльцев, надзорные ведомства начали проверять все пансионаты республики.