Депутат из Башкирии, устроивший в магазине скандал из-за маски, принес публичные извинения

фото: Первый канал

Депутат из башкирского отделения «Единой России» Артур Саттаров, который отказывался надеть в магазине маску и спровоцировал скандал, принес извинения. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

– Я признаю, что допустил ошибку. Сегодня, в период пандемии, было опрометчиво появляться в общественном месте без маски. Приношу свои извинения, впредь такого не повторится, – приводят слова депутата единороссы.

В партии со ссылкой на Саттарова также добавили, что тот «умышленно не надел маску, потому как проводил проверку по соблюдению в магазине указа главы республики». Поведение народного избранника было рассмотрено на заседании местного политсовета. По итогам разбирательства депутату объявили замечание за неэтичное поведение. Он также должен будет попросить прощения у руководства магазина и кассира.

Напомним, инцидент в магазине с участием депутата был записан на камеру видеонаблюдения. Ролик обсуждался на Первом канале.