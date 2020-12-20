Депутат из Башкирии в эфире телешоу рассказал, зачем устроил скандал в магазине

Фото: стоп-кадр передачи "Гражданская оборона" на Первом канале

На днях в социальных сетях появился ролик, якобы снятый камерами видеонаблюдения в одном из магазинов в Уфимском районе. Там депутат Зубовского сельсовета Артур Саттаров устраивает показной скандал и кричит на продавцов, отказываясь надевать защитную маску. Ролик быстро распространился в соцсетях, и вскоре депутата пригласили для участия в программе «Гражданская оборона» на Первом канале, чтобы он там объяснил свое поведение.

В эфире федерального телеканала чиновник заявил, что скандал, устроенный в магазине – это всего лишь постановка. Таким необычным образом он проводил внеплановую проверку соблюдения указа главы Башкирии, запрещающего появляться без маски в общественных местах. Мол, муниципальный депутат решил посмотреть, как персонал магазина отреагирует на отказ посетителя подчиняться правилам. И хотя некоторые участники программы заподозрили депутата в нечестности, Артур Саттаров по-прежнему настаивает, что всего лишь занимался проверкой магазина.

Позже руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров в беседе с ИА «Башинформ» прокомментировал действия чиновника.

- В целом, мы осуждаем подобные действия нашего коллеги-депутата и будем просить местный политсовет рассмотреть его поведение на заседании президиума. В текущий период пандемии считаем, что депутаты «Единой России» должны показывать пример соблюдения мер санэпидембезопасности, а не провоцировать ненужные конфликты, - подчеркнул Ахмадинуров.