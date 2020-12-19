Водителей Башкирии предупреждают об ухудшении ситуации на дорогах

Снег и мороз усложнят передвижение по трассам Фото: Олег УКЛАДОВ

Водителей Башкирии предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. В эти выходные, 19 и 20 декабря, в республике будет облачно, ожидается небольшой снег. На участках дорог возможна гололедица, а ночью и утром - туман. Видимость в таких условиях составит 500-1000 метров.

В ГИБДД по Башкирии призывают водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД. В случае экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Синоптики, напомним, предупреждают о заморозках. Температура воздуха на выходных местами опустится до -35 градусов.