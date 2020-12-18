В выходные в Башкирии резко испортится погода

Синоптики Башкирии пообещали, что в республике в грядущие выходные резко испортятся погодные условия. В прогнозе сообщается о снеге, морозе и неприятном ветре. Температура воздуха 19 и 20 декабря местами опустится до -35°.

В первый день выходных, в субботу, ожидается более благоприятный прогноз. 19 декабря обещают небольшой снег, северный умеренный ветер. Температура воздуха ночью -16,-21°, днем -13,-18°, по югу ночью и днем -8,-13°.

Ухудшение ожидается 20 декабря. Осадков в этот день не будет, но сильно упадет температура воздуха. Ночью обещают -25,-30°, местами до -35°, днем -18,-23°, местами до -13°.