Возможно, кто-то из постояльцев или охранников бросил на пол непотушенный окурок или спичку. Фото: МЧС по РБ

Стала известна предварительная причина пожара в деревне Ишбулдино Абзелиловского района, в котором погибли 11 постояльцев местного дома престарелых. Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, деревянная постройка могла вспыхнуть из-за неаккуратного обращения с огнем. Возможно, кто-то из постояльцев или охранников бросил непотушенный окурок или спичку, из-за чего и произошел пожар.

Сейчас точную причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России и следственно-оперативная группа, которая работает на месте. Устанавливаются все личности погибших, разыскиваются их родственники, которым также оказывается психологическая помощь.